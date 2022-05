Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001 di proprietà della Juventus, nell'ultima stagione in prestito alla Cremonese, si confessa a Sportweek: "Avrei dovuto esordire nelle ultime due-tre gare del 2019-20, a scudetto vinto, ma ebbi un problema al cuore per il quale venni operato e saltò tutto. Che tipo di problema? Un’aritmia. Ronaldo, che da ragazzo aveva sofferto della stessa cosa mi è stato molto vicino, consigliandomi dove operarmi, al Pinna Pintor di Torino, e cosa fare per recuperare facendo tutto per bene. Avevo visto Cristiano per la prima volta la vivo la sera del suo gol in rovesciata in Juve-Real di Champions, allo stadio. Al mio compagno delle Giovanili dissi: ’Pensa se uno così ce lo ritrovassimo qui l’anno prossimo’. Quando, qualche mese dopo, me lo ritrovai addirittura vicino di armadietto, non riuscii ad aprire bocca. Non sapevo cosa dirgli".