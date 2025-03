Fagioli: "Ho pianto quando ho lasciato la Juventus. Thiago Motta non mi ha più considerato. Con Allegri..."

GETTY

Arrivato a gennaio dalla, il centrocampista è stato tra i migliori in campo nella recente disfatta bianconera al Franchi e si è concesso al Corriere dello Sport per un'intervista. Queste le sue parole.“Alla Fiorentina mi sono riappropriato della mia vita… Alla Juve sono stato undici anni, quando a fine dicembre ho deciso che me ne sarei andatoUna bella botta. Ho pianto senza accorgermene, quel giorno, lasciavo i posti, i compagni, il tragitto di tutti i giorni.La Fiorentina mi ha accolto con tanto affetto e la novità ha finito per prevalere sul resto”.

“La partenza da Torino mi ha permesso di esaurire la fase del. Che mi stava molto stretta. La stessa cosa l’ha provata Moise.Solomi ha dato la possibilità di giocare con continuità.. Firenze mi ha restituito il piacere e la leggerezza. Fagiolino è morto, oggi sono Nicolò”.

"Ho sceltoSono state fondamentali le chiacchierate con Pradè, con Goretti e Palladino."Fagioli si è messo ormai alle spalle la sua battaglia contro la dipendenza dalle, che lo ha portato a unae oggi ne parla con maturità, ricordando i momenti duri che ha passato. "È iniziato tutto come un gioco.. Mi sentivoma non bisogna aver paura di chiedere aiuto."