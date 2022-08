Uno dei possibili rinforzi per il centrocampo della Sampdoria potrebbe arrivare proprio dalla squadra che ha affrontato ieri sera i blucerchiati al Ferraris: al club genovese piace Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus destinato però a lasciare la società bianconera, almeno temporaneamente.



L'entourage di Fagioli infatti ha deciso di chiedere il prestito del calciatore, per permettergli di fare esperienza in Serie A: la Cremonese attualmente è la società maggiormente accreditata, anche perché il ragazzo classe 2001 conosce già l'ambiente e si è trovato bene in grigiorosso, ma attenzione alla Samp. Da Corte Lambruschini sono interessati al ragazzo, e la formula può ingolosire il Doria.