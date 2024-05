Fagioli, lo psicologo Jarre a CM: 'Sogno Europeo, però niente illusioni. Nicolò squalificato per una malattia'

Manca poco. Anzi: manca sempre meno.è pronto a rivivere le emozioni del calciatore, di chi indossa la maglia della propria squadra del cuore. Da quel 19 ottobre 2023 - giorno in cui è stata comminata la squalifica per scommesse, con l'ausilio del patteggiamento con la Procura Federale -, al prossimo 20 maggio 2024 : sette mesi in cui c'è stato di tutto. E sopra quel tutto, c'è stato poi un percorso. Di cura.A seguire l'iter riabilitativo di Nicolò è stato il, uno dei massimi esperti italiani sulle tematiche legate all'azzardo patologico, che ha accompagnato Fagioli anche nei vari incontri tenuti in Piemonte, volti a sensibilizzare sul tema. In esclusiva per IlBiancoNero.com, le sue parole sul rientro in campo del centrocampista.

"Sicuramente c'è stato un netto miglioramento. Non solo determinato dalla cessazione del comportamento di gioco d'azzardo - e occhio a quando si parla di 'gioco' -, ma più in generale. Il miglioramento ha riguardato anche altri aspetti della vita, come quello relazionale"."E' un ragazzino, eh. E' ancora giovane! Aver iniziato però la sua carriera alla Juventus, a 14 anni già via di casa, gli ha dato la consapevolezza di essere cresciuto prima dei suoi coetanei. Rispetto a questo magari ha avuto un po' la presunzione di potersela cavare da solo, invece magari di chiedere aiuto. Sicuramente oggi c'è una situazione di migliore stabilità complessiva rispetto alla situazione in cui l'ho conosciuto alla fine dell'estate scorsa".