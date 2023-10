L’inchiesta della Squadra mobile della Procura di Torino, coordinata dal pubblico ministero Manuela Pedrotta e dal Procuratore reggente Enrica Gabetta sul caso scommesse emerso per diversi calciatori nelle ultime settimane si allarga sempre più anche se, almeno per il momento, sono solo 3 i calciatori appuratamente coinvolti: Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. La procura vuole analizzare il contenuto dei dispositivi elettronici sequestrati prima di passare agli eventuali interrogatori.



FAGIOLI OSSERVATO GIA' IN PRIMAVERA - Gli agenti della Squadra mobile diretti da Luigi Mitola, riporta il Corriere della Sera, sono arrivati a Fagioli nella primavera scorsa, e non (solo) per tracce digitali e informatiche, seguendo le piattaforme illegali, ma anche perché la polizia aveva puntato gli occhi su un personaggio sospettato di avere contatti con la criminalità organizzata e i suoi conti dei crediti da recuperare.



BRUTTO GIRO DI PIACENZA - Agli atti ci sarebbe un incontro in un bar di Torino con il sopracitato personaggio il cui nome rimane ancora nascosto, mentre nel dialogo tra due procuratori sportivi, nell’aprile scorso, si parlerebbe di un "brutto giro di Piacenza".