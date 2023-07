Niente Stati Uniti per Nicolò Fagioli. Nel caso in cui fosse guarito dalla tonsillite in tempi brevi, in programma c'era un volo anche per lui ma alla fine in casa Juve si è deciso di lasciarlo a Torino. Da martedì di nuovo alla Continassa, il problema per Fagioli è sempre legato alla clavicola rotta a Siviglia: clinicamente guarito, non può però ancora effettuare contrasti. Il percorso in tal senso è ancora lungo, difficile un impiego di Fagioli già per l'esordio in campionato.