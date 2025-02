"Fagioli può cambiare la sua storia", ma intanto Motta studia da vicino Anjorin: cosa può succedere sul mercato

"Sarà convocato. Ha giocato meno ma può cambiare la sua storia. E riesco anche a capirli, quando si gioca si è felici, quando non si gioca lo si è meno. Fa parte del gioco. Lui, come gli altri, ha la possibilità di dimostrare di poter giocare".Questa la risposta di Thiago Motta in conferenza stampa su Nicolò, centrocampista scivolato indietro nelle gerarchie e oggetto di trattative in questa sessione invernale di mercato, fin qui senza esiti positivi., con i viola che si sono fermati ad un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni non scontate. I bianconeri invece chiedono l'obbligo di riscatto o comunque condizioni molto semplici per farlo scattare.

Fagioli, dunque, èdella 23esima giornata di campionato, che vedrà la Juventus affrontare, mezzala inglese classe 2001 con un passato da trequartista arrivata in Toscana per un milione d'indennizzo, più il 50% sulla futura rivendita al Chelsea. Su Anjorin si è già mosso ilin vista della prossima stagione, piace molto anche all’di Gian Piero Gasperini. L’ultima squadra ad aver preso informazioni approfondite sul ragazzo, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, è ladi Cristiano Giuntoli. Un interesse forte, concreto, da parte della Vecchia Signora, che magari sfrutterà il confronto di domani in campionato per intavolare nuovi discorsi.

Attenzione, però, a quello che può succedere negli ultimi giorni di mercato, che chiude lunedì 3 febbraio a mezzanotte., con la speranza di abbassare le pretese della Juventus. L'alternativa sarebbedel Verona. Situazione da monitorare, quindi, dopo aver dato la parola al campo. Non solo Fagioli, anche Anjorin può scrivere una pagina importante della propria storia.