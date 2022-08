Nelle ultime ore, va registrato uno scatto da parte della Sampdoria per Nicolò Fagioli, giovane centrocampista di proprietà della Juventus accostato a varie società di Serie A. Il club blucerchiato dovrà superare la concorrenza di Monza, Cremonese e Empoli, pur essendo in vantaggio, ma dovrà anche fornire garanzie ai bianconeri.



Secondo Sampnews24.com la Juve pretenderebbe di avere la certezza, da parte del club in cui spedirà il giocatore, di un minutaggio e un impiego importante. La Vecchia Signora vorrebbe accertarsi che Fagioli rientri appieno nel progetto ed entri regolarmente nelle rotazioni della squadra destinataria del prestito. La Samp resta in pole, mentre sono costanti i contatti tra l'entourage di Fagioli e la dirigenza piemontese per trovare un accordo.