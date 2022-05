Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dopo la promozione in Serie A con la Cremonese, Nicolò Fagioli ha parlato anche del suo prossimo futuro, che potrebbe riportarlo "a casa" dalla Juve. Ecco le sue dichiarazioni: "Io sono pronto per giocare in Serie A. Dove non lo so, non dipende da me. Mi aspetto di tutto, logico che se mi terranno sarò felicissimo: la Juve è la Juve. Sono maturato e io sarò pronto a dimostrare che la fiducia in me sarà meritata. Rinnovo volentieri con la Juve, ma dipende sempre dalla fiducia che mi dimostrano. Un altro anno in prestito? Se non dovessi restare a Torino, lo farei volentieri a Cremona. Qui mi sono trovato benissimo".