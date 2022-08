Il fairplay finanziario colpisce ancora. Sono 20 le squadre indagate dalla Uefa per non aver rispettato i parametri per la stagione 2020-21. Si prevedono sanzioni e si parla già di 10 club, tra cui Psg, Marsiglia, Inter, Roma, Juventus e Barcellona, ​​questi ultimi due soggetti in piena azione giudiziaria contro la Uefa insieme al Real Madrid per la questione SuperLega. Come riportato dal Times, le sanzioni per i club italiani potrebbero essere di natura economica, mentre per le squadre italiane e per il Barcellona si prospettano sanzioni più dure, come il divieto di partecipazione alle competizioni o lo stop a operazioni sul mercato.



IL FFP - Questa stagione sarà l'ultima secondo le regole FFP esistenti. Dal 2023, la Uefa introdurrà infatti un nuovo sistema, con i club limitati a spendere una percentuale delle proprie entrate per gli stipendi dei giocatori, i trasferimenti e le quote degli agenti: il limite sarà del 90% entro il 2023, dell'80% entro il 2024 e del 70% dal 2025. Il controllo sulla situazione finanziaria dei club sarà continuo durante lo svolgimento regolare della stagione.



NODO PSG - Delicata la situazione del Psg: il club francese non ha rispettato uno dei punti fondamentali del fair play finanziario negli ultimi tre anni e l'Uefa ha concesso tre anni per rettificare e adeguare nuovamente i numeri, adeguando le spese. Come riportato dal quotidiano L'Equipe, per i francesi c'è un deficit di 30 milioni per ognuno degli ultimi tre anni: restano possibili le sanzioni finanziarie e sportive.