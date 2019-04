In campo, il Milan è impegnato nella corsa al quarto posto, che significherebbe il ritorno in Champions League. Fuori, invece, sta andando in scena un nuovo confronto tra i rossoneri e l'Uefa sul tema del Fair-play finanziario, dopo il secondo deferimento (per la stagione 2017/18) arrivato nei giorni scorsi da Nyon.



MILAN DA SOLO - Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi rischia di trovarsi da solo nella sua opposizione al sistema attuale: anche Manchester City e Paris Saint-Germain, finiti sotto la lente d'ingrandimento dell'Uefa, non sembrano volere grandi rivoluzioni rispetto alle norme in vigore, che in ogni caso non cambieranno prima del 2020. Il Milan, quindi, sarà giudicato due volte con le regole attuali: una decisione definitiva dovrebbe arrivare entro l'inizio della prossima estate.