La notizia era nell'aria da qualche giorno, dopo le indiscrezioni rilanciate dal New York Times. Ora è arrivata anche l'ufficialità: la Camera di investigazione dell'Organo di controllo finanziario sui club dell'Uefa ha deferito il Manchester City per il mancato rispetto delle regole sul Fair-play finanziario. Nelle prossime settimane la Camera giudicante prenderà una decisione sul caso del City, che rischia, oltre a delle limitazioni sul mercato, anche l'esclusione dalla prossima Champions League.



LA REPLICA - Il club dello sceicco Mansour, in un comunicato ufficiale, si è detto ​"deluso, ma purtroppo non sorpreso" da questa decisione e ha respinto tutte le accuse che sono state rivolte, giudicate "false". "La Camera di investigazione ignora un grande numero di prove fornite dal Manchester City. Questa decisione contiene errori, cattive interpretazioni e confusioni, frutto dell'assenza di un giusto processo, che il club ritiene insoddisfacente, ridotto e ostile".