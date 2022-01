Niente Milan per Romain Faivre. Il trequartista francese classe 1998 è destinato al Lione, dove raggiungerà l'ex rossonero Lucas Paquetá. Il club del presidente Aulas ha trovato l'accordo col Brest sulla base di 15 milioni di euro più bonus, domenica sono in programma le visite mediche prima della firma sul contratto fino a giugno 2026.

Intanto il Lione si appresta a cedere al Newcastle il centrocampista brasiliano Bruno Guimaraes (che era seguito dalla Juventus) con una valutazione da 50 milioni di euro, bonus compresi.



Il Milan resta alla ricerca di un nuovo giocatore offensivo in vista della prossima stagione. Tra i profili monitorati con maggiore attenzione c'è quello di Noa Lang. L'olandese classe 1999 è sotto contratto fino a giugno 2025 con il club belga del Bruges. Che in questo mercato invernale ha acquistato due esterni d'attacco, investendo 7 milioni di euro a testa per il canadese Buchanan (pescato dai New England Revolution in MLS) e per il canadese Skov Olsen, arrivato dal Bologna.



Nei mesi scorsi Maldini e Massara hanno incontrato a Casa Milan i suoi agenti, che gestiscono anche il centrocampista belga Yari ​Verschaeren (classe 2001) dell'Anderlecht. Intanto le sirene inglesi di Arsenal e Liverpool sembrano essersi un po' affievolite, così i dirigenti rossoneri hanno margini di manovra per poter intavolare una trattativa col Bruges. Dove in questa stagione finora Lang ha segnato 8 gol e servito 11 assist, con numeri e prestazioni che stanno convincendo il Milan.