Falasca, la macchina da gol del Torino: Lewandowski, il papà ex-Lazio e l'addio... alla Roma

Ci dev'essere stato qualcosa di magico nelle calde notti di 16 anni fa se, dopo Francesco Camarda, continuano a fiorire attaccantiin grado di segnare gol a raffica di partita in partita. Uno degli esempi è senza ombra di dubbio, centravanti originario di Roma, ma sotto contratto con ilche sta letteralmente trascinando in piena corsa playoff nazionali nella classifica del girone A.Gabriele nasce a Roma il 19 maggio 2008 e fin dall'età di 5 anni inizia a tirare calci in un pallone. La sua prima società è il Montesacro Calcio, una società dilettantistica della città romana, ma come raccontato dal portale della Figc sono i pomeriggi passati al parco con il padre, ex calciatore con un passato nelle giovanili della Lazio, ad averlo fatto crescere con il calcio nel cuore: "Mi ha trasmesso l'amore per il calcio".

Che Falasca avesse qualcosa di speciale è stato subito chiaro e, non a caso, la chiamata di un settore giovanile importante arriva a casa molto presto. Nell'ottobre 2015 non è però la Lazio bensìa bussare alla sua porta portandolo all'interno del formazioni giovanili giallorosse per ben 5 anni.Il percorso per un ragazzo in piena formazione è ovviamente ricco di alti e bassi e allora la famiglia decide per un ritorno al mondo dei dilettanti nella Nuova Tor Tre Teste. Qui Falasca si riaccende e viene notato dal Torino che lo riporta nei pro nell'estate 2021 battendo la concorrenza di numerosi top team italiani dando il via ad un cammino clamoroso.

E in questa stagione i numeri sono da urlo.C'è chi l'ha ribattezzato "l'ammazza-grandi" e in particolare della Juventus con i suoi gol nei derby che da anni lo vedono protagonista. Centravanti puro d'area di rigore in grado di dominare anche nel gioco aereo, ha come idolo"calciatore che ammiro sia fisicamente che per il suo stile di gioco", e Duvan Zapata: "Mi rivedo in lui sia per la forza fisica che per il modo di attaccare la porta". Presto ci sarà il salto in Primavera, ma nel frattempo l'obiettivo dichiarato è uno solo: "riscattare l'eliminazione agli ottavi della passata stagione e vincere un titolo giovanile con il Torino". Idee chiare percorso netto, la macchina da gol granata non si fermerà.