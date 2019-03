L'attaccante del Monaco Radamel Falcao, accostato nei giorni scorsi al Milan, ha parlato a France Football: "Amo il baseball. Quando ero piccolo, in Venezuela dove sono cresciuto, era lo sport che praticavo e anche ad un buon livello. Ne parlo spesso con mia moglie, penso che quando finirò la mia carriera calcistica, ne inizierò uno come giocatore professionista di baseball proprio come Michael Jordan, anche se lui partiva dal basket e non era riuscito a giocare ai massimi livelli. Io voglio essere il primo a riuscirci"