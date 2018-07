I buoni rapporti tra il Napoli e Jorge Mendes non sono un mistero. Così come tutti sanno del desiderio della città, un grande colpo di livello internazionale per iniziare l'era Carlo Ancelotti sognando anche sul fronte mercato. Eppure, il nome che circola in queste ore di Radamel Falcao ha suscitato una reazione diversa al presidente Aurelio de Laurentiis perché ad oggi l'operazione non decolla. I dettagli nel nostro video dal centro di Milano, dove è sempre operativo il ds azzurro Giuntoli.