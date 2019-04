La Fiorentina vuole ricominciare un grande ciclo la prossima stagione, con Vincenzo Montella come uomo immagine, ed una squadra con nuovi valori tecnici. Il nome di Radamel Falcao, che fino a pochi giorni fa sembrava solo “fantacalcio”, potrebbe entrare davvero in ottica viola. Il Monaco vuole attuare una vera e propria rivoluzione in estate, e i viola annusando l’opportunità hanno avviato i primi contatti, per cercare di sondare il terreno. Il giocatore – secondo quanto riportato da ViolaNews.com – dalla sua sarebbe interessato ad una nuova esperienza Europa in un nuovo campionato, anche se è consapevole dell’obbligo di ridursi l’ingaggio, a 33 anni passati. Il giocatore sarebbe in grado di riaccendere l’entusiasmo dei tifosi viola, e anche per questo la Fiorentina ci vuole provare, anche se sarà necessario un lavoro molto accurato.