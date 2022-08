Questa sera ci sarà il primo vero grande test della stagione per la Juventus che, ospiterà la Roma di Josè Mourinho all’Allianz Stadium. L’uomo più atteso è sicuramente Paulo Dybala, passato in giallorosso in questa sessione di mercato dopo 7 anni trascorsi all’ombra della Mole. A commentare quello che sarà il big match delle 20:45 è stato anche, Paulo Roberto, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in‘Mi aspetto la classica partita di fine agosto. Le squadre hanno subito molti infortuni ed è una gara imprevedibile.. E’ una gara in cui le squadre saranno a volte anche molto lunghe, una sorta di gara pre campionato e secondo me la vera stagione inizierà dopo la sosta di campionato. Gli ultimi giorni di mercato saranno utili a capire molte cose’.. E’ al centro del progetto ed è amato dal pubblico, qui può esaltarsi, rispetto alla sua. Ora è ancora al 40% delle sue potenzialità’.