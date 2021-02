Ha iniziato da poche settimane la sua nuova avventura lontano dall'Italia enei sedicesimi di finale di Europa League. L'ex fantasista del Lecce ha confessato le sue emozioni a Minuti di recupero."Ho scoperto in Belgrado una città bellissima, molto turistica, e una società davvero super organizzata.Certo, con la lingua sarà un po’ difficile, per fortuna ci sono Falcinelli e il mister che parlano italiano, la loro presenza per me è fondamentale. Per il resto con l’inglese sto provando a migliorare, mentre non credo che imparerò facilmente il serbo (ride, ndr) per quello ci vorrà un po’ di tempo…".è un duro, chiede grande impegno e ci fa stare sempre sul pezzo"., un’emozione grandissima, e il fatto di giocarla contro un club italiano, tra l’altro di tale prestigio, rende il tutto ancor più speciale.(Pulsano, poco più di 11 mila abitanti, ndr)non è roba da tutti. Questo percorso mi riempie di orgoglio.A Bologna finché c’è stato Delio Rossi, che posso solo ringraziare, avevo giocato 9 delle prime 10 partite, poi è arrivato".La rosa è una rosa di qualità. Siamo forti e ambiziosi, e oltre a tanti giocatori di talento qui abbiamo davvero un grande club alle spalle, e una squadra che non molla di un centimetro".Juve e Milan possono giocarsela però fino alla fine, e secondo me se la sarebbe potuta giocare benissimo anche il Napoli, penalizzato solo dai troppi infortuni".