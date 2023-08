Sta facendo il giro del web l'esultanza polemica di Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, al gol segnato dalla squadra salentina contro la Lazio e che è valso ai suoi la vittoria finale. Il portiere classe 1995 si è infatti girato verso la curva sud con un'esultanza comunque esuberante e con il gesto di portarsi i guantoni verso il ventre toccandosi la maglietta.



LE REAZIONI - Immediata la presa di posizione (e le minacce) dei tifosi biancocelesti che hanno tra l'altro rinfacciato la fede romanista del portiere con un classico "ci vediamo al ritorno...". Ma anche quella del Lecce che, su invito dello stesso Falcone, ha diramato una nota ufficiale con tanto di video integrale dell'evento. Eccoli.



LA NOTA UFFICIALE - A seguito dei numerosi articoli sulla presunta esultanza offensiva da parte di Wladimiro Falcone nei confronti dei tifosi della Lazio, l'U.S. Lecce ha inteso acquisire il video integrale riguardante tale episodio, su precisa richiesta dello stesso Falcone il quale, fin da subito, ha fermamente escluso qualsiasi sua condotta antisportiva.



Nel video integrale si vede chiaramente Falcone esultare rivolgendosi esclusivamente ai tifosi leccesi presenti in Curva Sud, senza mai indirizzare lo sguardo a sinistra dove è ubicato il settore riservato ai tifosi ospiti. Il portiere giallorosso dapprima batte la mano sul petto e successivamente tira verso il basso la maglia, senza compiere alcun gesto volgare. Si tratta di una polemica del tutto pretestuosa che, oltre a ledere l’immagine dell’U.S. Lecce e del proprio tesserato Wladimiro Falcone, sembra avere come unica finalità quella di stimolare reazioni offensive e purtroppo anche verbalmente violente nei confronti del calciatore. L’U.S. Lecce invita quindi tutti gli organi di informazione che hanno evidenziato una condotta offensiva di Wladimiro Falcone, in realtà del tutto inesistente, a rettificare con immediatezza quanto erroneamente riportato.