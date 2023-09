Wladimiro Falcone ha parlato a TeleRama e ha spiegato il ritorno al Lecce: "Mi sentivo col direttore Trinchera tutti i giorni, o gli scrivevo io o lo faceva lui, quindi magari leggevo che accostavano altri portieri e mandavo l’articolo e dicevo – direttore quindi? – e lui: lasciali scrivere, tranquillo. Dunque ero sicurissimo di tornare a Lecce fin dall’inizio del ritiro con la Samp, seppur la Samp sia stata sempre la mia seconda famiglia. Farò sempre il tifo per la Samp e avrò metà cuore doriano, ma il mio posto era in serie A con il Lecce, me lo ero meritato", riporta Pianeta Lecce.