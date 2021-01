Parallelamente alle vicende di campo proseguono le situazioni legate alle istanze di fallimento presentate dai creditori nei confronti del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Ieri mattina presso il Tribunale Fallimentare di Roma si è svolto infatti il confronto tra il giudice delegato Daniela Cavalieri, i commissari e gli advisors della famiglia del Viperetta, ossia l'avvocato Luca Ponti e il commercialista Gianluca Vidal. Argomento, ovviamente, il concordato preentivo di Farvem e il suo piano di rientro.



Al giudice sono stati forniti gli approfondimenti e i chiarimenti richiesti. Non presente il Pubblico Ministero, e l'assenza del pm ha comportato il differimento del pronunciamento in merito al giudizio sull'ammissibilità del piano. Arriverà entro due-tre settimane, scrive Il Secolo XIX, mentre quello relativo al secondo concordato presentato per scongiurare l'istanza di fallimento di Eleven Finance è stato confermato il prossimo 26 gennaio.