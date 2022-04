Dopo il fallimento decretato dal Tribunale nei giorni scorsi a Catania iniziano a muoversi per dare alla città una squadra nella prossima stagione cercando di farla partire dalla Serie D. A tal proposito questo pomeriggio “la giunta comunale presieduta da Roberto Bonaccorsi ha deliberato per l’espletamento di tutti gli adempimenti, inclusa una procedura esplorativa volta ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse da parte di società sportive candidabili per l’iscrizione della squadra di calcio della città di Catania al campionato di Serie D per la stagione 2022/2023”, riporta Lasiciliaweb.it.