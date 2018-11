l'attaccante granata Iagoche, a margine della presentazione, ha parlato del suo Torino. "Quando arriva un risultato diverso da quello che volevamo, come è successo contro il Parma, avere la sosta non è una cosa molta buona. Dopo la partita il mister ci aveva già parlato, nei tre giorni di riposo abbiamo un po' ricaricato le pile. Ora abbiamo la testa già a Cagliari, dobbiamo guardare avanti. Stavamo trovando la continuità dal punto di vista delle prestazioni, questa sconfitta con il Parma nessuno se l'aspettava”.L'attaccante spagnolo ha poi parlato della trattativa per il rinnovo del suo contratto: “La volontà mia e del club di rinnovarlo c'è, io voglio restare qua al Toro, quindi il rinnovo penso che o prima o dopo si farà. Ho 28 anni e voglio raggiungere obiettivi importanti e questo è il posto migliore per farlo. Questa società sta crescendo tanti e qua ci sono tutti i presupposti per fare bene”.Falque è poi tornato a parlare della partita con il Parma. “Quest'anno dal punto di vista del gioco abbiamo fatto cose che gli altri anni non abbiamo mai fatto. Un primo tempo come quello contro la Fiorentina non lo avevo mai visto negli altri anni. Io vedo i presupposti per fare bene ogni partita”.Il numero 14 granata ha poi parlato del confronto trae la squadra che c'è stato dopo la sconfitta conto il Parma. “Dopo la partita ci dovevamo confrontare tutti, così come abbiamo fatto. Nella partita con il Parma dovevamo fare meglio, lo sappiamo. Nel calcio però non bisogna guardare indietro, ma avanti. Siamo in corsa con diverse squadre, il campionato è molto equilibrato quest'anno, se vinci una partita sei in altro in classifica, se perdi sei nella parte destra”.Falque ha poi parlato della rivalità, anche per quanto riguarda la Nazionale, trai eche, alla ripresa del campionato, saranno avversari in Cagliari-Torino: “Con Pavoletti ho giocato qualche mese, lui è molto forte in area, anche Belotti lo è ma in più è bravo anche fuori. Se deve scegliere".Infine, Iago Falque ha assegnato i suoi Palloni d'Oro: “Ila chi lo darei tra Messi e Cristiano Ronaldo?. Il Pallone d'Oro del Toro lo darei invece a, è un giocatore davvero forte, di un livello importante, ce lo dobbiamo tenere stretto. Dei giovani sono rimasti sorpreso da, non lo conoscevo e penso che ha qualità davvero importanti".