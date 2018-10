Non è ormai più un mistero che Iago Falque stia per rinnovare il proprio contratto con il Torino fino al 30 giugno 2022. Sia il presidente Urbano Cairo che lo stesso attaccante spagnolo, negli scorsi giorni, hanno confermato che la trattativa è a un passo dalla conclusione e presto verranno poste le firme sul nuovo contratto. Ma questa non è l'unica novità riguardante lo spagnolo.



La notizie zie degli ultimi giorni, infatti, è che Iago Falque voglia comprare casa proprio a Torino: un chiaro segnale, questo, del fatto che lo spagnolo voglia restare ancora a lungo nel capoluogo piemontese, indossando proprio la maglia granata.