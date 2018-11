“Il sogno? Un trofeo con il Toro, difficile ma non impossibile. Non ci poniamo limiti”. Parole queste pronunciate da Iago Falque che fanno sperare anche i tifosi granata, che non festeggiano per una coppa dal 1993 (in quell'occasione il Torino vinse la Coppa Italia).



Iago Falque, ai microfoni di Goal.com, ha parlato anche del rinnovo del suo contratto arrivato negli scorsi giorni: "Non è stato difficile rinnovare con il Torino. Quando le parti vogliono chiudere un accordo alla fine si fa. Aspettavamo il momento giusto, ero tranquillo e non ci sono stati problemi. Sono i migliori anni della mia carriera grazie alla continuità come titolare, la maturità calcistica e personale che ho raggiunto”.