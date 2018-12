Prima l’uno-due conal limite dell’area di rigore empolese, che ha mandato in gol il terzino, poi il sinistro chirurgico che si è infilato nell’angolino basso alla sinistra di un incolpevole: cosìnel giorno di Santo Stefano ha trascinato alla vittoria il Torino alimentando le speranze europee della formazione granata. Non è stata la prima volta che lo spagnolo ha preso sulle spalle il Torino portando al successo: da quando è arrivato sotto la Mole, nell’estate del 2015, tante volte è stato decisivo, sia con i gol che con gli assist.Dodici le reti messe a segno da Falque nel primo campionato al Torino, altri dodici nello scorso e tre finora in questo (in cui ha dovuto anche fare i conti con qualche infortunio che lo ha costretto alcune partite). Poi i tanti assist, tra cui quello splendido con cui quest’anno ha mandato in gola San Siro contro l’Inter: un lancio millimetrico di quaranta metri che il Gallo ha poi trasformato nella rete che ha dato il via alla rimonta granata.Al Torino Iago Falque in questi anni si è fatto apprezzare per la grande duttilità tattica, per la: attaccante esterno, mezzala di centrocampo, seconda punta e ora anche come trequartista nel 3-4-1-2. Lo spagnolo è una sorta di tuttofare che è stato troppo spesso sottovalutato dalle big del campionato italiano, in particolare dalla Roma che non ha avuto la pazienza di aspettarlo e lo ha ceduto dopo appena una stagione. Buon per il Torino che ha colto l’affare e ora si tiene stretto il suo numero 14.