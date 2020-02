Nell'ultimo turno di campionato, contro la Lazio, Iago Falque ha fatto il suo secondo esordio con la maglia del Genoa. Il Torino lo ha ceduto a gennaio alla società rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto.



Ma quanto incasserà il Torino nel caso in cui il Genoa dovesse esercitare la clausola per il riscatto? La cifra concordata tra le due società è 8 milioni di euro, ma i tifosi granata si augurano che lo spagnolo possa rientrare alla base per essere a disposizione di Moreno Longo (o del suo successore) nel prossimo campionato.