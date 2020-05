In casa Torino ci si è già pentiti di aver ceduto Iago Falque in prestito al Genoa nella scorsa sessione di mercato: l'attaccante spagnolo, soprattutto se il campionato dovesse riprendere e costringerà le varie squadre a un tour de force con molti impegni ravvicinati, avrebbe fatto molto comodo a Moreno Longo.



Il Torino ora spera che il Genoa non eserciti la clausola per il diritto di riscatto. E cosa pensa il diretto interessato? "Se parliamo del futuro, ovviamente, devo pensare a Torino, ho ancora un contratto con loro" aveva dichiarato nelle scorse settimane Falque, a cui non dispiacerebbe affatto tornare in granata.