Fanny Neguesha, dopo la love story con Mario Balotelli si è spostata in Premier League al seguito di Mario Lemina. L'ex centrocampista della Juve è diventato il suo compagno giù due anni fa e i due hanno anche avuto un bambino.



Dopo la gravidanza Fanny è tornata in fretta in forma strepitosa e sul suo profilo instagram è tornata a postar foto strepitose. Fanny adora anche cambiare il proprio look e ultimamente ha chiesto ai suoi fan: meglio mora o bionda? Ecco le due versioni di Fanny nella nostra gallery, e voi quale preferite?