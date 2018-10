Per Fanny Neguesha la storia d'amore con Mario Balotelli è alle spalle da tempo, nonostante gli screzi e gli insulti che ogni tanto i due si mandano via social. La storia d'amore con l'ex centrocampista della Juventus e oggi al Southampton, Mario Lemina procede benissimo, i due sono da poco diventati genitori e la bellissima modella non perde occasione per celebrare il suo amore. Criptico l'ultimo messaggio postato sul suo profilo instagram: 'Sei la parte più bella di me' accompagnato dall'hashtag #BlackBeckham. Il richiamo all'ex spice boy e centrocampista del Manchester United è palese, ma cos'avrà voluto dire? Aspettando chiarimenti ecco Fanny, prima e dopo il parto, nella nostra gallery.