Fantacalcio 2024/2025: Como, Parma, Venezia, i giocatori da prendere

Enrico Turcato

2 ore fa



Sono appena arrivate in Serie A, stanno cambiando tanto, ma ci sono già delle utili indicazioni. Chi prendere delle neopromosse all’asta del Fantacalcio 2024/25? Chi puntare nelle squadre di Fabregas, Pecchia e Di Francesco. I nostri consigli per i giocatori di Como, Parma e Venezia, le tre squadre appena arrivate in Serie A.