PERCHE' BRACCETTO

Il concetto di “braccetto” trae origine dalla meccanica: i braccetti sono una componente delle ruote e sono indispensabili per il funzionamento della vettura. Sono una componente fondamentale per la stabilità e l’assetto della macchina. Da essi dipende sia la direzione delle ruote che la tenuta e l’equilibrio conferiti alla vettura in movimento. Sul campo, i braccetti sono le due estremità della difesa a tre, dunque c'è anche una connotazione anatomica per questo neologismo.