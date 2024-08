Fantacalcio 2024/25: Danso sarà titolare alla Roma?

36 minuti fa



La Roma ha consegnato a Daniele De Rossi un rinforzo importante per la sua difesa: si tratta di Kevin Danso, arrivato nella Capitale il 28 agosto dal Lens e pronto a giocare in Italia un anno dopo l'affare sfumato col Napoli. La società giallorossa ha investito 25 milioni tra prestito e riscatto per aggiudicarsi le prestazioni del difensore nazionale austriaco.