Stagione 23/24

Il centrocampista francese arriva da una stagione in chiaroscuro. Dopo uno splendido 22/23, in cui aveva segnato cinque gol e cinque passaggi vincenti in 35 presenze di Ligue, nello scorso anno spesso non è stato titolare e ha faticato: in appena 25 gare ha collezionato un solo assist, senza mai andare a segno. Tra febbraio e marzo ha accusato anche un lungo problema muscolare alla coscia, che lo ha tenuto fuori per sei partite.