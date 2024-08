Fantacalcio 2024/25: i bonus Artem Dovbyk alla Roma, goal e assist

23/24 SUPER: GOL E ASSIST

24 gol (7 su rigore) e 8 assist in 36 presenze nell’ultima Liga. È arrivato davanti a Sorloth, Bellingham e Lewandowski, per fare tre nomi. Nove reti in più di Morata, appena acquistato dal Milan. Protagonista e leader assoluto del Girona. Dovbyk ha segnato in tutti i modi, confermandosi letale in area di rigore, cinico sui rigori e decisivo nei momenti “caldi”. Con firme pesanti nel CV contro Barcellona e Atletico Madrid.