Fantacalcio 2024/25: i bonus di Neres al Napoli, goal e assist

32 minuti fa



David Neres è il rinforzo scelto dal Napoli per le fasce, o bande come le chiama il tecnico Antonio Conte. Un nuovo attaccante che non è il numero 9 che manca da inizio mercato, ma un'aggiunta di spessore capace di far vacillare o comunque mettere in discussione la titolarità di Politano sulla destra.