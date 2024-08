COSA FARE AL FANTACALCIO

C'è chi ha fatto l'asta prima dell'inizio del campionato: beati quelli che hanno tenuto da parte qualche credito in più per la riparazione. Per chi aspetta la fine della sessione estiva, invece, Lukaku va trattato come un top, al pari di Vlahovic, Lautaro e Dovbyk, sia per l'abitudine al calcio italiano, sia per la qualità dei rifornimenti che gli arriveranno, sia per il rapporto speciale che ha con il suo allenatore.