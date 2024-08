COME LO UTILIZZERA' GASPERINI

Nessun dubbio: quando Retegui sarà in campo, fungerà da riferimento offensivo per l'Atalanta alla stessa maniera di Scamacca, che arriva a sostituire dopo l'infortunio del centravanti romano. Sarà utile per riempire l'area di rigore, anche se la Dea c ha spesso fatto vedere schieramenti con un attacco estremamente mobile e privo di pivot.