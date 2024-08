COSA FARE AL FANTACALCIO

Occhio perché McTominay è sottovalutato, ha segnato tanto in un campionato come la Premier League e può beneficiare del lavoro di Lukaku in avanti e della copertura degli altri centrocampisti per sganciarsi e attaccare l'area o andare al tiro da fuori. Al fantacalcio è un solido secondo slot, ci si può puntare. I 30 milioni spesi dal Napoli sono una garanzia di ampio utilizzo.