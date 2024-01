Fantacalcio, 21ª giornata e Supercoppa: cosa succede con le partite di Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina

La Supercoppa Italiana parte e mette in stand-by quattro partite della 21ª giornata di Serie A: come gestirla al Fantacalcio? E' la domanda che si sono posti i tanti allenatori riguardo alle gare delle quattro squadre impegnate in Arabia Saudita, Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina: cosa a fare e cosa dice il regolamento?



FANTACALCIO: QUANDO SCHIERARE LA FORMAZIONE - Non cambia nulla per quanto riguarda le tempistiche: la Formazione al Fantacalcio va schierata entro le 18 di sabato 20 gennaio, quando si disputerà il primo anticipo della 21ª giornata tra Roma e Verona.



6 POLITICO O VOTI CONGELATI? - Sono quattro le partite della 21ª giornata rinviate per la Supercoppa: Bologna-Fiorentina, Torino-Lazio, Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta. Cosa succede con i voti dei giocatori impegnati? Secondo il regolamento di Fantacalcio.it, è previsto il 6 politico per tutti i giocatori (compresi infortunati e squalificati) impegnati in partite che si giocano oltre le 48 dalla data standard di inizio della giornata, ossia domenica alle ore 15. Fantacalcio.it dà però anche un'altra possibilità oltre al 6 politico, ed è quella di attendere i voti dei recuperi delle partite rinviate prima di calcolare la 21ª giornata. Una decisione lasciata a discrezione di ogni lega che però apre la porta ad alcune incognite: nuovi infortuni e nuove squalifiche, giocatori che possono cambiare squadra durante il mercato e avere due voti per lo stesso giocatore nella stessa giornata (in quel caso farebbe fede il primo voto, il voto del recupero varebbe solo in caso di sv nella prima partita giocata).



QUANDO SI GIOCANO I RECUPERI? - Sono state già stabilite le date per il recupero delle gare della 21ª giornata di Inter, Lazio, Napoli e Fiorentina impegnate in Supercoppa Italiana, di seguito il programma completo:



- Bologna-Fiorentina: mercoledì 14 febbraio ore 19

- Torino-Lazio: giovedì 22 febbraio ore 20.45

- Sassuolo-Napoli: mercoledì 28 febbraio ore 18

- Inter-Atalanta: mercoledì 28 febbraio ore 20.45