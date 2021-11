In Olanda fanno sapere che Hans Hateboer sta scaldando i motori per rientrare in campo. A farlo sapere è il centro riabilitativo dove l'esterno dell'Atalanta è stato per recuperare: "Hans Hateboer è di nuovo in forma - ha scritto sul suo profilo Instagram il Fysiomed Amsterdam - Dopo un'operazione al metatarso, si è riabilitato con noi per 2 mesi e mezzo. Ci siamo concentrati su fisioterapia, allenamento delle prestazioni, podologia, terapia manuale e fisiologia dell'esercizio".