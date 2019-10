Finalmente una bomba di mercato ha scosso il fantacalcio di Calciomercato.com: tra Taglieri che francamente ha ammorbato con la politica del “Muoio con i miei uomini e non vendo nessuno” e un Demicheli che subdolamente avanza proposte del tipo “Se mi dai Rui Costa e Nedved ti dò Pippo Pancaro”, ci hanno pensato Guarro-Giudici (che operano in società come Stanlio e Ollio) e Zanon a far tremare i muri della redazione. Triplo scambio carico di speranza e sentimento: Alex Sandro, Kucka e Lautaro Martinez finiscono ai Bauscia, mentre Zanon si assicura in cambio Colley, Kulusevski e Dybala. Fuochi d’artificio e musi lunghi da parte di chi aveva provato a inserirsi nella trattativa nel tentativo di far saltare tutto.



MANOVRE DI DISTURBO - Primo su tutti Albrizio, che ha giocato sporco: “Datelo a me Kulusevski, vi do Quagliarella”. Salvo poi tirarsi indietro sul più bello: “Però se volete Quagliarella dovete almeno darmi un altro centrocampista forte”. Mossa che ha irrigidito i rapporti e fatto indietreggiare i tesissimi 'Bauscia'. Così Zanon ha avuto il tempo di cucinare la nuova proposta, dato che quella precedente, rifiutata da Guarro-Giudici, prevedeva Dybala-Kulusevski per Lautaro e un centrocampista non meglio identificato. Poco, pochissimo soprattutto per me (Guarro), che dopo la cessione del mio Kulusevski ho dovuto imbottirmi di calmanti. “Ma non puoi prenderti Callejon? Ti posso anche dare Nainggolan…”. Niente da fare, Zanon l’avrebbe chiusa solo col 2000 del Parma.



L'SOS - Dissidi interni, lotte intestine Guarro-Giudici, col secondo che - come sempre in queste occasioni - usa quelle frasi del tipo “Vabbé, vedi tu… Se ti piace…”. Quelle frasi che si leggono al contrario di come si scrivono: “Se poi fanno schifo è colpa tua”. Dubbi esistenziali e ferite lancinanti, allora ci scappa la chiamata all’amico Romano di SOS Fanta: “Fabrì, ma tu lo scambio a queste condizioni lo faresti?”. “Ma si dai, così ci sta”. “Sei un amico, volevo sentirmelo dire”. Forte di una spalla incoraggiante e sicura parte il messaggio a Zanon: “Chiudiamola e non se ne parla più”. Forse Guarro e Giudici non lo avrebbero mai fatto se oggi non gli fosse giunta la pessima notizia sull’infortunio di Sanchez. Ma Zanon è pungente e sa quando infilarsi nella crepa.

Alla fine chi ci avrà guadagnato? A voi i commenti.