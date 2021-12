Alessandro Bastoni non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida con lo Spezia. Lo fa sapere l'Inter, che attraverso un tweet spiega il motivo del forfait del difensore nerazzurro: "Alessandro Bastoni non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la partita di queste sera contro lo Spezia per una gastroenterite che lo ha colpito nella notte”.