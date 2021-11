Alessandro Bastoni ha lasciato il ritiro della nazionale italiana per un problema muscolare e nella serata di oggi anche Stefan de Vrij è stato costretto ad abbandonare il campo di gioco dell'Olanda per un infortunio muscolare.



Per l'Inter è quindi emergenza difensiva in vista della gara di domenica contro il Napoli in cui, ad oggi, il solo Skriniar fra i titolari è a disposizione di Simone Inzaghi. Si scaldano D'Ambrosio, Dimarco e Ranocchia per una possibile maglia da titolare.