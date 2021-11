La Juventus è in allarme per Paulo Dybala. L'attaccante argentino si è fermato all'intervallo della prima sfida della sua Argentina per un problema al polpaccio e oggi, in vista della sfida di domani contro il Brasile, la Joya si sottoporrà ad altri esami per capire se l'infortunio è serio oppure se potrà essere recuperato in extremis per il big match.