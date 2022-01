Nuova giornata di allenamento per il Milan per preparare la sfida con la Roma del 6 gennaio: Ante Rebic, Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic hanno svolto la prima parte in gruppo. Successivamente i tre attaccanti rossoneri hanno proseguito con un lavoro atletico personalizzato per ritrovare la migliore condizione dopo i rispettivi infortuni.