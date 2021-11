Il Milan si prepara alla trasferta di Firenze: è avvenuta questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti a Milanello. Lavoro personalizzato per Romagnoli e Castillejo mentre Messias ha lavorato in gruppo con il resto della squadra.​ Nessun problema per Ballo-Touré, per il senegalese si è trattato solo di una botta.