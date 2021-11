Arrivano brutte notizie in casa Napoli. Domenica gli azzurri saranno impegnati in trasferta a San Siro contro l'Inter ma Spalletti dovrà rinunciare ad Adam Ounas, infortunatosi in Nazionale con la sua Algeria.



Problema simile a quello di un mese e mezzo fa, quando dava forfait contro la Fiorentina. Ounas, infatti, si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo retto femorale sinistro. Il giocatore dovrà restare ai box per almeno 15-20 giorni.