CONVIENE AL FANTA?

Anche senza l'infortunio, Florenzi sarebbe una seconda scelta; ora che si è infortunato gravemente, il Milan interverrà sul mercato e lo spazio per lui al rientro si ridurrà ulteriormente. Si può pensare realisticamente di includerlo nella rosa soltanto a gennaio, nel caso in cui si abbiano i suoi compagni di ruolo nel Milan. Ma anche in quel caso, rimane una mossa non indispensabile.